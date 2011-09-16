〔美国热股〕RIM盘前大跌20%,因市场份额跌幅超预期且引发市场担忧

路透9月16日电---分析师警告称,黑莓手机制造商Research in MotionRIMM.O在与同业对手苹果(AAPL.O)和谷歌(GOOG.O)竞争过程中,市场份额流失速度高于预期,并且有关RMI现金流和实现财测能力的担忧升温.