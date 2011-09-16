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市场报道 | 2011年 9月 16日 星期五 22:20 BJT

〔美国热股〕Allied World与Transatlantic取消合并计划,股价涨跌互现

路透9月16日电---再保险公司Allied World Assurance(AWH.N)和TransatlanticTRH.N周五取消了合并计划,因後者最大的股东反对该交易.而Validus(VR.N)则对Transatlantic股东直接发出恶意收购要约.

Transatlantic周五盘初下跌2.24%,报48.44美元.Allied World Assurance(AWH.N)劲扬3.91%,报55.56美元.Validus跌1.31%,报25.53美元.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

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美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

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