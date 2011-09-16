〔国际油市〕亚洲燃料油连续第二日走强,受益于交易商兴隆的买盘

路透新加坡9月16日电---亚洲燃料油市场周五连续第二个交易日走强,得利于强劲买兴,尤其是即月10月/11月跨月价差,成交量连续第三个交易日接近20万吨.

规格180-cst和380-cst现货价差均上升,较新加坡现货报价升水升至每吨5.00美元上方的两周高位,受益于新加坡贸易商兴隆在实货市场的旺盛买盘.

在过去三个交易日兴隆以较高价格购买了24万吨380-cst燃料油,使溢价从周三的不到5.00美元,升至周五收盘时的每吨7.00美元.

"市场呈多头走势是兴隆买盘产生了作用.过去三个交易日的交投使犹豫不决的人也转持多头看法,他们的表现为交投10月/11月跨月价差."新加坡一西方交易称.

10月点价月于周五开始,市场似乎对该月走向没有把握.

布兰特11月原油期货LCOc1在亚洲市场收盘时上涨0.57美元,报每桶113.20美元.11月合约在周五成为即月合约.

10月裂解价差扩阔0.04美元,每桶较迪拜原油贴水5.73美元.11月裂解价差缩窄0.02美元,报每桶贴水5.74美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 675.90 676.20 676.05 655.90 20.15 3.07

现货380CST燃料油 FO380-SIN 666.75 667.25 667.00 648.00 19.00 2.93

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 672.00 674.00 673.00 655.50 17.50 2.67

380CST船用燃料油升水 5.25 6.75 6.00 7.50 -1.50

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 5.40 5.70 5.55 4.25 1.30 30.59

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 5.30 5.60 5.45 4.95 0.50 10.10 (完)