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市场报道 | 2011年 9月 16日 星期五 21:48 BJT

〔美国热股〕瑞银料将缩减投行业务并解雇高管,以此安抚投资者情绪

路透9月16日电---瑞银集团(UBS.N)预计将缩减投资银行业务,此前一投行交易员违规造成20亿美元损失.该行还有可能解雇部分高管,因其试图安抚私人客户焦虑情绪并避免评级遭调降.

瑞银集团周五盘初上涨2.72%,报11.72美元.(完)

--编译 洪曦;审校 于春红

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美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

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