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市场报道 | 2011年 9月 16日 星期五 21:44 BJT

〔美国股市〕开盘走强,标普500股指有望录得7月初以来最佳单周表现

路透纽约9月16日电---美国股市周五开高,标准普尔500指数.SPX有望录得7月初以来最佳单周表现,与此同时,欧洲决策者聚首讨论欧元区债务危机.

道琼工业指数.DJI盘初升48.85点,或0.43%,报11,482.03点;标准普尔500指数.SPX涨4.52点,或0.37%,报1,213.63点.Nasdaq指数.IXIC上扬8.11点,或0.31%,报2,615.18点.(完)

--编译 梁睿雪;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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