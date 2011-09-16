版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 16日 星期五 22:03 BJT

〔表格〕汤森路透/密西根大学美国9月消费者信心指数初值为57.8

路透纽约9月16日电---汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示:

* 汤森路透/密西根大学美国9月消费者信心指数初值为57.8(路透调查预估为56.5),8月终值为55.7

* 汤森路透/美国密西根大学9月消费者现况指数初值为74.5(预估为68.0),8月终值为68.7

* 汤森路透/美国密西根大学9月消费者预期指数初值为47.0(预估为47.5),8月终值为47.4

* 汤森路透/美国密西根大学9月消费者预期指数创下1980年5月来最低

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐