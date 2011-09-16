加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续

路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。