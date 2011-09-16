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宏观经济 | 2011年 9月 16日 星期五 22:15 BJT

〔标题新闻〕德财长朔伊布勒反对盖特纳在欧元区财长会议上提出的更为扩张性财政政策的呼吁

盖特纳为美国财长

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nLDE78F09W]

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