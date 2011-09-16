〔美国经济〕9月9日当周领先指标和增长年率双双回落--ECRI

路透纽约9月16日电---美国经济周期研究所(ECRI)周五称,衡量美国未来经济增速的一项指标最近一周回落,成长年率挫至一年来最低.

ECRI表示,美国9月9日止当周领先指标(WLI)小幅回落至122.4,之前一周为122.5,前值为123.0.

该指标增长年率下跌至负7.1%,为去年9月中以来最低,之前一周为负6.6%.(完)