〔美国经济〕9月16日当周领先指标和增长年率双双回落--ECRI

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约9月23日电---美国经济周期研究所(ECRI)周五称,衡量美国未来经济增速的一项指标最近一周回落,成长年率连降第七周.
ECRI表示,美国9月16日止当周领先指标(WLI)小幅回落至122.2,之前一周为122.8,前值为122.4.
该指标增长年率下跌至负6.7%,之前一周为负6.1%.(完)
--编译 李军;审校 母红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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