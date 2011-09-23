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市场报道 | 2011年 9月 23日 星期五 22:45 BJT

〔美国经济〕9月16日当周领先指标和增长年率双双回落--ECRI

路透纽约9月23日电---美国经济周期研究所(ECRI)周五称,衡量美国未来经济增速的一项指标最近一周回落,成长年率连降第七周.

ECRI表示,美国9月16日止当周领先指标(WLI)小幅回落至122.2,之前一周为122.8,前值为122.4.

该指标增长年率下跌至负6.7%,之前一周为负6.1%.(完)

--编译 李军;审校 母红

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