〔欧洲汇市〕英镑/美元持稳,迹象显示BOE倾向更多货币刺激措施带来压力

* 英镑逆转稍早跌势,交易员削减空头仓位

* 欧洲各国财长举行会议,英镑兑欧元上涨

* 有关量化宽松的言论令英镑继续承担下行压力

路透伦敦9月16日电---英镑兑美元周五逆转稍早跌势,此前投资者对空头仓位进行获利了结,但仍距离八个月低位不远,迹象显示英国央行官员渐渐倾向于采取更多货币刺激措施,令英镑承压.

英镑兑全面走弱的欧元上涨,後者在清淡交投中下挫,交易商认为欧盟财长会议不会给地区债务危机问题带来更多激进行动.

英镑/美元GBP=D4从盘中低位1.5745美元反弹,并涨至1.5805美元,之前英国央行副总裁宾恩在一报纸访问中表示,若需要更多的激励措施,那麽新一轮的量化宽松将是有效的.

周四各国央行采取一致行动,解决欧洲银行系统的美元融资问题,英镑和其他风险较高的货币跳涨.

分析师表示,英镑在本周稍早下滑至1月迄今低位1.5706美元,为投资者提供逢低接盘计划,之後英镑出现反弹.

但多数人表示,鉴于量化宽松预期升温带来空头前景,英镑仍将面临卖压,因量化宽松将给市场增加英镑供给,此外欧元区债务危机也愈发可能给英国经济带来风险.

"英镑卖盘停止了,但是鉴于英镑兑美元已跌破1.60美元,人们关注估值."苏格兰皇家银行货币策略师Ankita Dudani称.

欧元/美元EURGBP=D4日内下跌0.8%,报0.8717英镑.

欧元遭遇全面下挫,之前欧洲各国财长会议看似不太可能出台帮助希腊的长期举措.

技术分析师表示,自从本周稍早突破约0.8700英镑附近的200日移动均线後,欧元前景已有改善,其阻力位在55日移动均线0.8785英镑.

下周三公布的本月英国央行政策会议记录将受到关注,投资者将判断该行是否更加倾向采取进一步刺激政策(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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