〔英国债市〕英债跟随德债上扬,盘中走势震荡

* 英债期货上扬,欧元区财长开会讨论债务危机
* 风险意愿表现反复;市场静待欧元区财长会议
* 英国央行决策者警告英国风险,策略师称目前QE可能性提高
路透伦敦9月16日电---英债期货周五跟随德债期货上扬,欧元区财长会议首日市场不安并未得到缓解.会上将讨论债务危机.
债市走势震荡,策略师称风险意愿表现反复,投资者在周末前不愿大举押注.
在波兰举行的欧元区财长会议上,美国财长盖特纳敦促财长们利用救助基金解决债务危机.不过,尚未就应采取何种举措达成一致.
英国央行决策者有关英国经济面临危险的讲话也被部分分析师解读为英国央行向实施第二轮资产购买计划迈进了一步,这对英债有利.
策略师称,决策者们将不得不采取更多举措缓解市场对其处理欧元区危机能力的担忧,而对全球经济体质的总体担忧也将支持核心公债.
德债和英债昨日大跌,之前各国央行称将采取一致行动增加货币市场流动性,提振风险意愿.
不过,分析师称,在投资者感到决策者将控制住危机前还有很长一段路要走,且风险意愿将继续表现反复.
12月英债期货FLGZ1收涨35个跳动点,至129.56.德债期货FGBLZ1攀升66个跳动点.
现货市场,10年期英债期货收益率回落3个基点,至2.488%,与可比德债收益率差扩阔3个基点,至63个基点.
英国太阳报周五刊登对央行副总裁宾恩的专访称,英国目前处于4.5%的通胀率将在2012年下降.[ID:nCN1969991](完)
--编译 母红;审校 李军
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