〔美国债市〕纽约梅隆银行进入公司债市场发债,进一步推高本周总交易量

IFR纽约9月16日电---继昨日债券定价总量达34亿美元之後,纽约梅隆银行(BK.N)周五携10年期高级无担保新债入市.本周迄今的多笔新券令总交易量达到224亿美元,而纽约梅隆银行将令该数额进一步提高.

纽约梅隆银行(BK.N)、德意志银行和摩根士丹利担任是次交易的联席簿记行.定价据称在较可比公债加码150个基点区域.相关收益将用作一般企业用途.

未来将从ITT Corp(ITT.N)中剥离的Xylem和Excelis竭力在昨日完成各自交易.最终Exelis发售2.50亿美元五年期新券部分,收益率为4.25%,定价较可比公债加码335个基点,以及4亿美元10年期债券部分,收益率为5.55%,定价较可比公债加码350个基点.

Xylem则为12亿美元五年期和10年期新券定价,分别为较可比公债上浮265和280个基点.

昨日亦有评级为Baa1/BBB+/A的AGL CapitalAGL.N发售其5亿美元新债.高盛、摩根士丹利、SunTrust和富国为被动簿记行.El Paso Pipeline PartnersEP.N发售5亿美元10年期债券.

此外Kansas City Power & Light也发售4亿美元30年期债券.GATXGTM.N亦发售2.50亿美元5.5年期新债.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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