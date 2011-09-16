〔金属期市〕期铜收低,因欧洲问题打压人气

* 期铜本周下跌,受宏观经济问题拖累

* 秘鲁和印尼罢工限制期铜下行空间

* 市场关注:下周二美联储政策会议

路透纽约/伦敦9月16日电---期铜周五收低,回吐早盘涨幅,并连续第二周录得下跌,因美元走强,而欧洲债务危机令投资者担忧全球经济和基本金属的需求前景.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铝CMAL3收高6美元,其他基本金属皆下跌,因需求前景低迷.

昨日全球主要央行同意向欧洲银行提供短期美元融资,不过投资者人气仍谨慎.该消息缓解了希腊财政问题可能影响欧洲金融体系的担忧,但是分析师称全球市场仍存在太多不确定性.

"尽管短期内崩盘的担忧得到缓解,问题的解决需要时间."经纪商MF Global资深分析师Adam Klopfenstein称.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3下滑15美元,收报每吨8,696美元,盘中交投区间为8,680.50-8,835.50美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜合约HGZ1下跌2.55美分,结算价报每磅3.9315美元,盘中交投区间为3.9250-3.9975美元.

成交量很低,因投资者对全球经济的态度更为悲观.

汤森路透初步数据显示,COMEX交易量略高于27,500口,接近30日均值的一半.

"铜价跌逾4美元暗示,衰退的风险上升...铜价高于4美元缓解衰退担忧.市场受宏观面影响."Klopfenstein认为.

尾盘美元兑欧元走强同样打压铜价.希腊债务可能展期的消息提振美元.

美国股市小幅走高,但是不足以提振基本金属.不过铜与标准普尔500指数.SPX的正相关性处于2010年底以来最高水平.浏览图表请点选(link.reuters.com/hex73s)

秘鲁Cerro Verde铜矿和Freeport McMoran(FCX.N)旗下的印尼Grasberg铜金矿罢工限制铜价跌幅.行业官员称,Grasberg矿罢工人数多达数千,港口延迟约133,000吨铜精矿运输.

"罢工肯定对人气和供应有所影响,不可小视,否则价格可能会低于目前的水平."德国商业银行分析师Eugen Weinberg指出.

他还表示,对宏观经济的担忧可能主导下周市场走势,市场关注下周二开始的为期两天的美联储政策会议.美联储可能采取措施刺激疲软的美国经济.

汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示,美国9月消费者信心指数初值为57.8,8月终值为55.7;不过9月消费者预期指数创下1980年5月来最低.[ID:nCN1971573]

"欧洲的负面消息明显非常危险,这是全球经济目前面临的风险.我们尚未摆脱困境."Natixis分析师Nic Brown称.

LME铜库存下降125吨至466,025吨,较2010年12月高约三分之一.MCU-STOCKS

上海期货交易所库存下降1.1%.[ID:nEMS011100]

交易商称,银行限制进口商开证,可能影响中国保税库铜交易,中国买家或许会选择转口.

以下为1756GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 393.00 -2.70 -0.68 444.70 -11.63

LME期铝 2379.50 5.50 +0.23 2470.00 -3.66

LME期铜 8696.00 -15.00 -0.17 9600.00 -9.42

LME期铅 2364.00 -21.50 -0.90 2550.00 -7.29

LME期镍 21510.00 -290.00 -1.33 24750.00 -13.09

LME期锡 23100.00 -500.00 -2.12 26900.00 -14.13

LME期锌 2158.00 -31.00 -1.42 2454.00 -12.06

上海期铝 17230.00 15.00 +0.09 16840.00 2.32

上海期铜 65850.00 830.00 +1.28 71850.00 -8.35

上海期锌 16950.00 115.00 +0.68 19475.00 -12.97

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 李富强;审校 李军

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