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市场报道 | 2011年 9月 17日 星期六 05:25 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收跌,因美元走强和需求不旺

路透芝加哥9月16日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收跌,为过去九个交易日中第八日回落,因美元走强令商品价格对寻求对冲通胀风险的投资者而言吸引力减弱.

本周,CBOT指标软红冬麦合约累计下跌5.9%.

空头回补料将支撑价格,但外部市场的利空人气很快令农产品期货走低.

本周末,美国大平原南部地区料将出现零星阵雨,雨量不大,大平原东部地区天气状况有利作物生长.冬麦种植期间需要更多降水以改善土壤状况.

12月小麦期货WZ1收低7-3/4美分,报6.88-1/4元.

今日CBOT小麦预估成交59,786口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 母红;审校 李军

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