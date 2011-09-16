〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收跌,因美元走强和需求不旺

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透芝加哥9月16日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收跌,为过去九个交易日中第八日回落,因美元走强令商品价格对寻求对冲通胀风险的投资者而言吸引力减弱.
本周,CBOT指标软红冬麦合约累计下跌5.9%.
空头回补料将支撑价格,但外部市场的利空人气很快令农产品期货走低.
本周末,美国大平原南部地区料将出现零星阵雨,雨量不大,大平原东部地区天气状况有利作物生长.冬麦种植期间需要更多降水以改善土壤状况.
12月小麦期货WZ1收低7-3/4美分,报6.88-1/4元.
今日CBOT小麦预估成交59,786口.(完)
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--编译 母红;审校 李军
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类