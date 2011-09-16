〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收盘涨跌互现,美元走强抵消空头回补支撑

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透芝加哥9月16日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收盘涨跌互现,但幅度不大,交易商称,美国原油期货走软和美元走强带来的压力抵消空头回补提供的支撑.
成交量较30日均值低约10%.
大豆期货Sc1本周收跌4.6%,为5月初以来最大单周跌幅,因基金结清多头头寸.
指标11月大豆期货SX1盘中跌至一个月低位13.50美元,後削减跌幅.该合约收在100日移动均线切入位13.62-1/2美元之下.
预计美国中西部本周末将出现部分阵雨,但时间太迟不能扶助作物生长,却可能拖慢收割.
部分交易商称,本周霜冻对美国中西部北部地区大豆所产生的部分影响目前正在显现.
美国农业部农场服务局周四公布的月度数据显示,美国2011年种植大豆7,347.4万英亩,较8月预估高出约40万英亩.
豆粕期货多数收跌.豆油期货收涨,未受油价疲弱影响.
CBOT-11月大豆SX1收挫3-1/4美分,报每蒲式耳13.55-1/2美元.9月豆油合约BOc1升0.33美分,收报每磅56.55美分.CBOT-9月豆粕合约SMc1收跌0.9美元,报每短吨348.7美元.
预估CBOT大豆成交量为157,015口,豆油成交95,374口,豆粕成交63,451口.
以下为CBOT农产品期货在1925GMT的价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌 涨跌
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CBOT玉米Cc1 692.00 -9.00 -1.3% 10.0%
CBOT大豆Sc1 1355.50 -3.25 -0.2% -2.7%
CBOT豆粕SMc1 348.70 -0.90 -0.3% -5.8%
CBOT豆油BOc1 56.55 0.33 0.6% -2.1%
CBOT小麦Wc1 688.25 -7.75 -1.1% -13.3%
CBOT稻米RRc1 1789.00 -3.50 -0.2% 27.8%
EU小麦BL2X1 196.75 0.00 0.0% -22.1%
NYMEX原油期货CLc1 87.90 -1.50 -1.7% -3.8%
道琼工业指数.DJI 11,483 50 0.4% -0.8%
现货金XAU= 1808.79 20.46 1.1% 27.4%
欧元/美元EUR= 1.3790 -0.0091 -0.7% 3.3%
美元指数.DXY 76.6060 0.3690 0.5% -3.1%
波罗的海
乾散货指数.BADI 1814 -93 -4.9% 2.3%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.
--编译 母红;审校
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类