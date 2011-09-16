〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收盘涨跌互现,美元走强抵消空头回补支撑

路透芝加哥9月16日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收盘涨跌互现,但幅度不大,交易商称,美国原油期货走软和美元走强带来的压力抵消空头回补提供的支撑.

大豆期货Sc1本周收跌4.6%,为5月初以来最大单周跌幅,因基金结清多头头寸.

CBOT-11月大豆SX1收挫3-1/4美分,报每蒲式耳13.55-1/2美元.9月豆油合约BOc1升0.33美分,收报每磅56.55美分.CBOT-9月豆粕合约SMc1收跌0.9美元,报每短吨348.7美元.

CBOT玉米Cc1 692.00 -9.00 -1.3% 10.0%

CBOT大豆Sc1 1355.50 -3.25 -0.2% -2.7%

CBOT豆粕SMc1 348.70 -0.90 -0.3% -5.8%

CBOT豆油BOc1 56.55 0.33 0.6% -2.1%

CBOT小麦Wc1 688.25 -7.75 -1.1% -13.3%

CBOT稻米RRc1 1789.00 -3.50 -0.2% 27.8%

NYMEX原油期货CLc1 87.90 -1.50 -1.7% -3.8%

道琼工业指数.DJI 11,483 50 0.4% -0.8%

* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.