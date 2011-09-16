〔纽约期市〕原糖录得六个月最大单日跌幅,咖啡期货在平盘上下游走

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透纽约/伦敦9月16日电---洲际交易所(ICE)原糖期货周五录得六个月来最大单日跌幅,受累于展期交易,一波止损抛售以及市场认为印度糖出口将增加.
咖啡期货跌至数周低位,之後反弹收涨,但阿拉比卡咖啡期货仍小幅收跌.ICE可可期货在周四收在九个半月低位後盘整上扬,成交清淡.
Country Hedging Inc的高级分析师Sterling Smith称,10月原糖合约在跌穿趋势线支撑位29.10美分後,自动卖出指令令跌势加速.
交易商称,从10月合约展期至3月合约的交易以及与周四10月期权到期相关的卖盘加重了价格压力.
10月原糖期货SBV1>重挫1.98美分,或6.7%,收报每磅27.52美分,盘中触及一个月低位27.44美分.近月合约SBc1跌至200日移动均线切入位28.29美分之下,为利空因素.3月合约SBH2回落1.87美分,收报每磅26.31美分.
有关印度甘蔗收成可能接近纪录以及将出口高于预期的280万吨糖的消息令利空情绪加重.
Liffe-12月白糖期货LSUZ1价跌30.40美元,或4.2%,报每吨687.20美元,为3月以来最大单日跌幅.
LIFFE称,有2,200口周四到期的10月白糖期货合约交割.
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCZ1微挫0.15美分,收报每磅2.6040美元,盘中触及一个月最低2.5510美元.11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2转跌为升,上扬61美元,或3%,收报每吨2,109美元,盘中触及7月21日以来最低2,030美元.
ICE-12月可可期货CCZ1收涨1美元,收报每吨2,792美元.伦敦市场12月可可期货LCCZ1收跌5英镑,报每吨1,807英镑,盘中触及合约跌为1,805美元.(完)
--编译 母红;审校 李军
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类