〔纽约期市〕原糖录得六个月最大单日跌幅,咖啡期货在平盘上下游走

路透纽约/伦敦9月16日电---洲际交易所(ICE)原糖期货周五录得六个月来最大单日跌幅,受累于展期交易,一波止损抛售以及市场认为印度糖出口将增加.

咖啡期货跌至数周低位,之後反弹收涨,但阿拉比卡咖啡期货仍小幅收跌.ICE可可期货在周四收在九个半月低位後盘整上扬,成交清淡.

Country Hedging Inc的高级分析师Sterling Smith称,10月原糖合约在跌穿趋势线支撑位29.10美分後,自动卖出指令令跌势加速.

交易商称,从10月合约展期至3月合约的交易以及与周四10月期权到期相关的卖盘加重了价格压力.

10月原糖期货SBV1>重挫1.98美分,或6.7%,收报每磅27.52美分,盘中触及一个月低位27.44美分.近月合约SBc1跌至200日移动均线切入位28.29美分之下,为利空因素.3月合约SBH2回落1.87美分,收报每磅26.31美分.

有关印度甘蔗收成可能接近纪录以及将出口高于预期的280万吨糖的消息令利空情绪加重.

Liffe-12月白糖期货LSUZ1价跌30.40美元,或4.2%,报每吨687.20美元,为3月以来最大单日跌幅.

LIFFE称,有2,200口周四到期的10月白糖期货合约交割.

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCZ1微挫0.15美分,收报每磅2.6040美元,盘中触及一个月最低2.5510美元.11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2转跌为升,上扬61美元,或3%,收报每吨2,109美元,盘中触及7月21日以来最低2,030美元.

ICE-12月可可期货CCZ1收涨1美元,收报每吨2,792美元.伦敦市场12月可可期货LCCZ1收跌5英镑,报每吨1,807英镑,盘中触及合约跌为1,805美元.(完)