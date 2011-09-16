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亚洲 | 2011年 9月 17日 星期六 03:53 BJT

〔标题新闻〕日本本州岛八户县东南部以东126公里海域发生里氏6.6级地震--美国地质调查局

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E7KG334]

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