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市场报道 | 2011年 9月 17日 星期六 04:12 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收高0.66%,Nasdaq指数上扬0.58%

路透纽约9月16日电---美国股市周五连续第五天收涨,标普500指数录得7月初以来最佳周度表现,因有迹象显示欧洲领导人正采取行动限制主权债危机所造成的损害.

根据初步数据显示,道琼工业指数.DJI收高75.91点,或0.66%,报11,509.09;标准普尔500指数.SPX收涨6.90点,或0.57%,报1,216.01点.Nasdaq指数.IXIC上扬15.24点,或0.58%,报2,622.31点.

本周,道指收涨4.7%,标普指数收高5.4%,Nasdaq指数上扬6.3%,Nasdaq指数录得2009年7月以来最大单周百分比涨幅.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

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