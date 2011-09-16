〔全球金市〕黄金上扬1%,美国消费者信心数据黯淡引发投资者避险买盘

* 美国消费者信心数据令人失望,引发避险买盘

* 对冲基金减少沽出黄金,帮助提振价格--交易商

* 实货买兴也帮助金价反弹

* 关注下周美联储会议

路透纽约/伦敦9月16日电---黄金价格周五上涨1%,盘中交投震荡,因投资者再度选择在贵金属市场避险,此前一份调查显示,美国消费者对经济前景缺乏信心.

本周黄金下跌约2.5%,为连续第二周下挫,并录得5月初迄今最高单周跌幅.交易商表示对冲基金恐慌性结清头寸是造成本周下跌的原因,不过周五时该情况即不复存在.

"自从上周开始的基金卖盘的减少令黄金能够在周五上涨."Heraeus Precious Metals Management销售副总裁Miguel Perez-Santalla称.

稍早交易时,黄金曾一度跌至三周低位,之後亚洲投资者逢低接盘提振价格.数据显示消费者预期指数创下1980年5月来最低後,金价涨势加速.

1859GMT,现货金XAU=上涨0.9%,报每盎司1,804.70美元,此前曾触及8月26日迄今低点1,761.94美元.

美国期金GCZ1上扬33.30美元,结算价报每盎司1,814.70美元.成交量与本周均值相符.

现货银XAG=上涨1.3%,报每盎司40.33美元.

**关注下周美联储会议**

美国联邦储备理事会(美联储, FED)政策制定者将在下周召开会议,部分投资者预计将公布透过买入较长期美国公债,同时售出短期公债来刺激经济的计划.大部分人已将这项可能推出的计划称为"卖短债买长债(twist operation)".

黄金投资者预计美联储此举将给美元带来压力,这意味着黄金价值将提升.不过很少有人乐意下注黄金将在短期内出现比较高的涨幅.

美联储的量化宽松政策帮助推高金价,自6,000亿公债购买计划推出後,金价大涨了40%.

多数分析师称,黄金长期多头前景仍未改变,但一些投资者对于黄金经历两年来波动最为剧烈的时期後,能否升穿2,000美元表示怀疑.

黄金隐含波动率下滑,此前周一时曾大涨至逾两年来最高水准,这暗示投资者不再认为价格将有大幅上涨.

下周成交量料将较往日更清淡,因为约500名交易商、机构投资者和实货买家将参加伦敦金银市场协会(LBMA)在蒙特利尔主办的业界年度大会.

贵金属中,铂金(白金)一度触及每盎司1,762.28美元水平,为8月11日至今低位,因危机加剧了有关全球经济成长和自动催化器需求的担忧.

现货铂金XPT=上涨1.3%至每盎司1,804.49美元.现货钯金XPD=涨1%,报每盎司727.73美元.

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最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX黄金期货 GCZ1 1814.70 33.30 1.9 1765.40 1825.00 168,319

COMEX白银期货 SIU1 40.831 1.330 3.4 39.455 40.985 32,624

COMEX铂金期货 PLV1 1813.90 33.30 1.9 1770.00 1820.00 7,862

COMEX钯金期货 PAU1 732.95 9.45 1.3 720.05 741.80 1,539

现货金 XAU= 1804.70 16.06 0.9 1763.40 1821.09

现货银 XAG= 40.330 0.500 1.3 39.410 40.880

现货铂金 XPT= 1804.49 23.11 1.3 1770.25 1814.00

现货钯金 XPD= 727.73 6.98 1.0 719.00 737.75

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]