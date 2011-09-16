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亚洲 | 2011年 9月 17日 星期六 04:27 BJT

〔标题新闻〕G20下周在华盛顿举行的会议结束後不会就金融危机和全球经济发表公报-消息

G20:20国集团

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:W1E7JU005]

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