〔国际油市〕NYMEX原油期货下跌,受欧洲问题和消费者前景低迷拖累

* 美元上涨,打压油市

* 9月美国消费者信心指数上升,但是预期指数触及31年低位

* 投机商增加美国原油看涨押注--CFTC

* 市场关注:下周二开始的为期两天的美联储政策会议

路透纽约9月16日电---美国原油期货周五下跌逾1%,因欧洲债务危机的不确定性和美国消费者前景低迷引发投资者于周末前卖出.

欧洲的一系列负面消息拖累欧元,美元走高推动投资者出脱部分油市押注.

经济数据疲软令市场预期美联储在下周的政策会议後可能宣布新的措施刺激经济.

近月原油期货本周上涨不足1%,为连续第四周走升.分析师称,油价在每桶90美元上方看起来涨势乏力;周二油价触及90.52美元高位,随後回落.

"如果周一继续下跌,WTI近月合约在86美元略上方的趋势线支撑可能起作用."Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch称.

"该支撑看起来能够有效,布兰特原油继续走稳,11月合约看起来有进一步上行空间,目标位约在116.00-116.50美元区间."

纽约商业期货交易所(NYMEX)-10月原油期货CLV1收低1.44美元,或1.61%,结算价报每桶87.96美元,今日盘中交投区间为87.00-89.78美元.

本周该合约升0.72美元或0.83%,连续第四周上涨.

伦敦11月布兰特原油期货LCOX1结算价报每桶112.22美元,下跌0.08美元,或0.07%,盘中交易区间为111.51-114.25美元.

本周近月布兰特原油期货下跌0.55美元或0.49%,结束连续四周的上涨.

11月布兰特原油期货与美国原油期货价差CL-LCO=1收报24.04美元,周四报21.71美元.

NYMEX-10月取暖油合约HOV1收低,但是本周上涨2.31美分或0.77%,此前连跌两周.

NYMEX-10月RBOB汽油合约RBV1小幅收高,本周上涨1.31美分或0.47%,此前连跌两周.

商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,9月13日当周,投机商美国原油期货和期权净多头增加23,710口或15%至179,547口.

汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示,美国9月消费者信心指数初值为57.8,8月终值为55.7;不过9月消费者预期指数创下1980年5月来最低.[ID:nCN1971573]

美国经济周期研究所(ECRI)周五称,美国9月9日止当周领先指标(WLI)小幅回落至122.4,之前一周为122.5,前值为123.0.该指标增长年率下跌至负7.1%,为去年9月中以来最低,之前一周为负6.6%.[ID:nCN1971753]

消息人士称,福尔蒂斯原油运输进一步推迟,因产量不足,拖累北海原油供应,影响布兰特价格.

艾克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)和几个合作夥伴共同拥有的Hibernia油田处于1级飓风Maria的行进路线上,但是专家表示,情况不会比普通的冬季风暴糟太多.

利比亚Arabian Gulf Oil Company称,其东部的油田Sarir产量料在9月底以前稳定升至每日20万桶,能够做到每10天出口一船货.

Platts将于2012年1月起修改其布兰特原油价格计算方式,以反映供应降低的担忧.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

10月原油 87.96 -1.44 -1.6% 87.00 89.78 195,704 296,285

11月原油 88.18 -1.41 -1.6% 87.22 89.93 169,292 158,805

10月RBOB汽油 2.7841 0.0013 0.1% 2.7781 2.8384 32,823 48,104

11月RBOB汽油 2.7587 0.0019 0.1% 2.7511 2.8068 34,676 32,853

10月取暖油 3.0089 -0.0157 -0.5% 2.9961 3.051 39,305 56,013

11月取暖油 3.0171 -0.0138 -0.5% 3.0038 3.0585 18,613 29,240

ICE合约

11月布兰特 112.22 -0.08 -0.1% 111.51 114.25 211,809 17,007

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 570,222 669,730 718,798 1,419,069 29,711

汽油 109,978 115,504 125,754 269,904 -2,718

取暖油 91,589 142,735 124,972 326,732 2,530 (完)