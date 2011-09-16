〔纽约汇市〕欧元势将录得7月迄今最佳单周表现,市场关注下周FED会议

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
* 市场注意力聚焦美联储会议
* 外界广泛预计联储将实施"卖短债买长债"操作
* 希腊问题挥之不去,欧元涨势恐消退
路透纽约9月16日电---欧元兑美元周五势将录得八周最佳单周表现,但涨势看似行将失去动能,因投资者认为各国决策者最新推出的举措不足以解决欧洲债务危机.
欧洲央行(ECB)周四宣布将与其他国家央行联手向商业银行提供三个月美元贷款,以此缓和货币市场压力,之後欧元上涨,但周五时涨势即减弱,因投资者再度关注希腊或最终走向债务违约的风险.
下周初,市场注意力将转向美国方面.美联储将在下周二和周三举行9月政策会议.多数投资者预计美国联邦公开市场委员会(FOMC)将在公债市场采取某种形式的干预措施,以刺激低迷的经济.
鉴于欧洲债务问题挥之不去,且美国不太可能宣布第三轮量化宽松政策,分析师预计欧元仍将承压,而美元若走低,则将被视为是买入契机.
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类