〔纽约汇市〕欧元势将录得7月迄今最佳单周表现,市场关注下周FED会议

* 市场注意力聚焦美联储会议

* 外界广泛预计联储将实施"卖短债买长债"操作

* 希腊问题挥之不去,欧元涨势恐消退

路透纽约9月16日电---欧元兑美元周五势将录得八周最佳单周表现,但涨势看似行将失去动能,因投资者认为各国决策者最新推出的举措不足以解决欧洲债务危机.

欧洲央行(ECB)周四宣布将与其他国家央行联手向商业银行提供三个月美元贷款,以此缓和货币市场压力,之後欧元上涨,但周五时涨势即减弱,因投资者再度关注希腊或最终走向债务违约的风险.

下周初,市场注意力将转向美国方面.美联储将在下周二和周三举行9月政策会议.多数投资者预计美国联邦公开市场委员会(FOMC)将在公债市场采取某种形式的干预措施,以刺激低迷的经济.