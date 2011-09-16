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市场报道 | 2011年 9月 17日 星期六 05:00 BJT

〔加拿大汇市〕加元/美元走强,欧洲希望扶助提振风险意愿

路透多伦多9月16日电---加元兑美元周五走强,触及两周最高,投资者风险意愿连续第四日增强,受助于对欧洲的悲观情绪缓解.

全球股市上扬,但欧元走软,有关欧洲将最终控制债务危机的希望抵销了对希腊仍存在违约风险的持续担忧.

全球股市上扬暗示避险意愿消退,但法国和意大利银行股大幅走低,以及欧元回落,暗示尽管解决债务危机的努力令人鼓舞,但谨慎情绪犹存.

加元兑美元CAD=D4收报0.9790加元或1.0215美元,周四收报0.9840加元或1.0163美元.(完)

--编译 母红;审校 李军

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