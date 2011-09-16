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市场报道 | 2011年 9月 17日 星期六 05:20 BJT

〔加拿大股市〕受RIM暴跌20%拖累收跌,抵消黄金股涨幅

路透多伦多9月15日电---加拿大股市多伦多S&P/TSX综合指数周五收跌,受累于Research In MotionRIM.TO在公布令人失望的业绩後重挫,抵销了黄金股涨幅.

黑莓机生产商RIM跌幅最大,暴跌20.1%,至23.50加元,之前该公司报告第二季获利骤降,因智能电话和平板电脑销售疲弱.

美股连续第五日收涨,全球股市也上扬.

金融股严重拖累大盘,该类股回落1.7%,加拿大皇家银行(RY.TO)急跌2.5%,道明银行(TD.TO)劲挫2.2%.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收跌161.13点,或1.3%,报12,263.71点,之前连涨三日.10大类股中有九类走低,仅有保健类股一枝独秀.

贵金属矿业股上扬,因投资者买入防御型股,以及金价从两周低位反弹.(完)

--编译 母红;审校 李军

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美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

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