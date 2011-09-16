〔美国债市〕公债价格上扬,寄望于美联储将推出刺激举措

* 公债在下周美联储政策会议前上扬

* 长期公债表现出众,因预期美联储将购买长债

* 涨幅因股市连涨五日受限

* 欧元区解决债务危机的努力取得进展损及避险买盘

路透纽约9月16日电---美国公债价格周五上扬,受助于市场预期美国联邦储备理事会(FED,美联储)下周将进一步实施量化宽松政策.

延续近期趋势,较长期公债表现强于较短期公债.交易商认为,美联储未来数月将购买更多较长期公债以保持10年期公债收益率在较低水平.

相反,短期公债收益率已接近零,受累于美联储近期承诺至少将在2013年年中前保持利率在纪录低位.

当美联储决定保持短期利率在低位两年後,公债投资者开始买入较长期公债,Calvert Investment Management Inc.的固定收益策略师Steve Van Order表示.

"之後是9月初公布的疲弱8月就业数据以及人们认定美联储将不得不采取行动,"他说.

普遍认同的观点是美联储将卖出短期公债,买入较长期公债,这令涨势扩大,Van Order称.

美联储将在下周二和三举行政策会议,预计会上将就美联储下一步应采取何种举措展开激烈的讨论.

尽管公债价格上扬,但涨势因股市等风险较高资产本周走高以及解决欧元区债务危机的努力取得进展而受限.

美国股市周五连续第五天收涨,标普500指数录得7月初以来最佳周度表现,因有迹象显示欧洲领导人正采取行动限制主权债危机所造成的损害.[.NCN]

欧洲央行(ECB)周四宣布将与其他国家央行联手向欧洲金融机构提供三个月美元贷款,缓解了对欧洲主要银行可能面临年底流动性挤压的担忧.

欧洲央行称,将在10-12月期间与美联储,日本央行和瑞士央行携手进行三个月固定利率操作,向银行无限量提供美元以缓解年底融资紧缩的局面.

"本周的大消息是美联储和欧洲央行联手提供美元流动性的安排,"Prudential Fixed Income的首席投资策略师Robert Tipp称.该公司管理着2,400亿美元的资产.

"市场开始熟悉磋商的进程,且欧洲在控制局势方面正取得进展,"他说,"进展的速度并不快,也并非完美,但正在向正确的方向发展."

交易商称,周五对希腊财政问题将最终拖垮欧洲金融系统的担忧有所缓解.

"市场认为,全球领导人正在制定一个令希腊软着陆的计划,"BMO Capital Markets驻芝加哥的公债交易部主管Scott Graham称.

美国财长盖特纳在波兰出席欧元区财长会议,他与财长们讨论了以欧元区救助基金为抵押来释放更多资源,从而解决该地区债务问题的可能性.一位消息人士告诉路透,欧元区财长既未拒绝也未接受盖特纳的提议.

无论如何,上述可能性并非市场要优先考虑的,Tipp称."决策者可以考虑诸如将EFSF杠杆化等想法,但最终市场要看他们是否做了最应该作的事."

30年期公债US30YT=RR上扬24/32,收益率回落至3.32%,周四尾盘为3.35%.

指标10年期公债 US10YT=RR价格攀升8/32,收益率从周四的2.08%降至2.05%.

-----------------------2100GMT--------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-29/32 (+01/32) 0.174

五年期公债US5YT=RR 100-13/32 (+03/32) 0.916

10年期公债US10YT=RR 100-21/32 (+08/32) 2.051

30年期公债US30YT=RR 108-06/32 (+24/32) 3.315 (完)

--编译 母红;审校 李军

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