〔中港个股〕中国南车推新定向增发方案,增发价下调募资额明显缩水

路透上海9月17日电---中国铁路机车生产商--中国南车股份有限公司(601766.SS)(1766.HK)公告调整定向增发方案,新方案将增发价由原来的6.02元/股下调至4.46元/股,募资总额缩水约20亿元人民币,而社保基金也不再独揽50亿元的募资额度.

刊登在上海证券交易所的定向增发预案显示,公司拟以4.46元/股,向包括控股股东在内的不超过10名特定对象,增发不超过19.63亿股,募资最多90亿元,投向18个项目.其中,控股股东南车集团认购不低于60亿元.

中国南车曾经在6月份公告了早先的定向增发方案,计划定向增发融资110亿元,除南车集团认购的60亿元外,其馀50亿元拟全部向社保基金发行,但新方案中社保基金明显隐退.

此次新方案中,发行对象表述是控股股东南车集团、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定对象.

就募投项目而言,与旧方案相同.但是,同样的18个项目,总资金需求由原来的160亿元瘦身为148亿元,拟投入募资额由原来的110亿元降至90亿元.

中国南车调整定向增发方案实非得以,由于7月23日中国甬温线发生动车追尾特大事故,导致至少40人死亡,此次追尾事故中的两组动车组均为中国南车下属企业生产.[ID:nCN1853157];事故引发对铁路安全工作的全面反思.国务院开展对高铁及在建项目安全大检查,并暂停审批新的铁路建设项目.

受"7.23"事故影响,中国南车A股在过去三个月已经累计下跌31.39%,目前股价在4.60元附近,远低于原先增发方案的6.02元/股的增发价格,旧的增发方案已难以成行,公司9月16日召开董事会,同意终止实施原非公开发行A股的方案,并推出新的增发预案,并决定召开2011年第二次临时股东大会,审议新的增发方案.

中国南车A股周五收报4.61元,跌0.08元,或1.71%;过去一个月累计下跌16.02%,同期H股累计跌幅为18.20%.(完)

参看详情,请点选上海证券交易所网站(here)