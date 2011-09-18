版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 18日 星期日 10:40 BJT

〔CFTC报告〕CBOT玉米期货9月13日持仓报告(表)

路透9月16日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年9月13日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,213,565口)

481,904 112,679 83,176 507,491 781,525 1072571 977,380 140,994 236,185

较9月6日变动(减少26,002口)

-21,054 2,044 -7,369 4,362 -17,289 -24,061 -22,614 -1,941 -3,388

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

39.7 9.3 6.9 41.8 64.4 88.4 80.5 11.6 19.5

各类交易商数量(总计为842家)

244 171 141 176 363 483 623 (完)

--编译 王丽鑫;审校 艾茂林

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐