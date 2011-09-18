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亚洲 | 2011年 9月 18日 星期日 09:51 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月16日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 110.33 +0.18 +0.16 2832048

搜狐 (SOHU.O) 70.47 -1.73 -2.40 1879764

网易 (NTES.O) 44.84 -0.69 -1.52 986786

百度 (BIDU.O) 146.95 -0.22 -0.15 5027761

亚信科技 ASIA.O 11.20 +0.21 +1.91 716930

侨兴环球电话 XING.O 1.01 +0.00 +0.00 244877

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 12.41 +0.30 +2.48 5817203

联电 (UMC.N) 1.96 +0.04 +2.08 884767

日月光 (ASX.N) 4.94 +0.12 +2.49 449761

矽品精密 (SPIL.O) 4.96 +0.15 +3.12 3106052

和信超媒体 (GIGM.O) 0.83 -0.04 -4.38 300947

友达 (AUO.N) 4.28 -0.06 -1.38 1312499

中华电信 (CHT.N) 34.07 -0.27 -0.79 93473

台湾国际航电 (GRMN.O) 33.73 +0.09 +0.27 1626762

香港

中华网 CHINA.O 1.18 -0.02 -1.50 53045

中国移动 (CHL.N) 51.27 -0.43 -0.83 365213

中国联通 (CHU.N) 21.92 -0.47 -2.10 650607

中国电信 (CHA.N) 66.61 -0.52 -0.77 36614

中芯国际 (SMI.N) 3.04 -0.09 -2.88 118386

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.40 +0.02 +0.46 153

(完)

--整理 艾茂林

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