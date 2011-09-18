《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月16日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 110.33 +0.18 +0.16 2832048
搜狐 (SOHU.O) 70.47 -1.73 -2.40 1879764
网易 (NTES.O) 44.84 -0.69 -1.52 986786
百度 (BIDU.O) 146.95 -0.22 -0.15 5027761
亚信科技 ASIA.O 11.20 +0.21 +1.91 716930
侨兴环球电话 XING.O 1.01 +0.00 +0.00 244877
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 12.41 +0.30 +2.48 5817203
联电 (UMC.N) 1.96 +0.04 +2.08 884767
日月光 (ASX.N) 4.94 +0.12 +2.49 449761
矽品精密 (SPIL.O) 4.96 +0.15 +3.12 3106052
和信超媒体 (GIGM.O) 0.83 -0.04 -4.38 300947
友达 (AUO.N) 4.28 -0.06 -1.38 1312499
中华电信 (CHT.N) 34.07 -0.27 -0.79 93473
台湾国际航电 (GRMN.O) 33.73 +0.09 +0.27 1626762
香港
中华网 CHINA.O 1.18 -0.02 -1.50 53045
中国移动 (CHL.N) 51.27 -0.43 -0.83 365213
中国联通 (CHU.N) 21.92 -0.47 -2.10 650607
中国电信 (CHA.N) 66.61 -0.52 -0.77 36614
中芯国际 (SMI.N) 3.04 -0.09 -2.88 118386
电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.40 +0.02 +0.46 153
(完)
--整理 艾茂林
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。