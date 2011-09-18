〔CFTC报告〕COMEX期铜9月13日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透9月16日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2011年9月13日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(118,383口)
30,700 28,872 10,162 64,993 60,937 105,855 99,971 12,528 18,412
较9月6日变动(增加2,511口)
18 1,687 -944 2,007 -36 1,081 707 1,430 1,804
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
25.9 24.4 8.6 54.9 51.5 89.4 84.4 10.6 15.6
各类交易商数量(总计为183家)
46 71 41 44 44 113 143 (完)
--整理 王丽鑫;审校 艾茂林
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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