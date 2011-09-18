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市场报道 | 2011年 9月 18日 星期日 10:41 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期铜9月13日持仓报告(表)

路透9月16日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2011年9月13日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(118,383口)

30,700 28,872 10,162 64,993 60,937 105,855 99,971 12,528 18,412

较9月6日变动(增加2,511口)

18 1,687 -944 2,007 -36 1,081 707 1,430 1,804

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

25.9 24.4 8.6 54.9 51.5 89.4 84.4 10.6 15.6

各类交易商数量(总计为183家)

46 71 41 44 44 113 143 (完)

--整理 王丽鑫;审校 艾茂林

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