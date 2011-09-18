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市场报道 | 2011年 9月 18日 星期日 10:38 BJT

〔CFTC报告〕CBOT小麦期货9月13日持仓报告(表)

路透9月16日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年9月13日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(406,585口)

74,796 105,002 63,105 236,003 182,243 373,904 350,350 32,681 56,235

较9月6日变动(增加5,498口)

-2,511 15,804 1,594 5,013 -12,498 4,096 4,900 1,402 598

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

18.4 25.8 15.5 58.0 44.8 92.0 86.2 8.0 13.8

各类交易商数量(总计为391家)

104 144 120 79 112 268 311 (完)

--整理 王丽鑫;审校 艾茂林

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