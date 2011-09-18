〔CFTC报告〕CBOT小麦期货9月13日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透9月16日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年9月13日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(406,585口)
74,796 105,002 63,105 236,003 182,243 373,904 350,350 32,681 56,235
较9月6日变动(增加5,498口)
-2,511 15,804 1,594 5,013 -12,498 4,096 4,900 1,402 598
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
18.4 25.8 15.5 58.0 44.8 92.0 86.2 8.0 13.8
各类交易商数量(总计为391家)
104 144 120 79 112 268 311 (完)
--整理 王丽鑫;审校 艾茂林
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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