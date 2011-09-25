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市场报道 | 2011年 9月 25日 星期日 13:38 BJT

〔CFTC报告〕CBOT小麦期货9月20日持仓报告(表)

路透9月23日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年9月20日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(417,381口)

76,810 116,991 64,981 241,179 177,281 382,970 359,253 34,411 58,128

较9月13日变动(增加10,796口)

2,014 11,989 1,876 5,176 -4,962 9,066 8,903 1,730 1,893

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

18.4 28.0 15.6 57.8 42.5 91.8 86.1 8.2 13.9

各类交易商数量(总计为387家)

100 151 125 82 107 269 312 (完)

--整理 白云;审校 丁琦

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