〔CFTC报告〕CBOT小麦期货9月20日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透9月23日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年9月20日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(417,381口)
76,810 116,991 64,981 241,179 177,281 382,970 359,253 34,411 58,128
较9月13日变动(增加10,796口)
2,014 11,989 1,876 5,176 -4,962 9,066 8,903 1,730 1,893
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
18.4 28.0 15.6 57.8 42.5 91.8 86.1 8.2 13.9
各类交易商数量(总计为387家)
100 151 125 82 107 269 312 (完)
--整理 白云;审校 丁琦
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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