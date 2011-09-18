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市场报道 | 2011年 9月 18日 星期日 10:38 BJT

〔CFTC报告〕CBOT大豆期货9月13日持仓报告(表)

路透9月16日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年9月13日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(605,003口)

237,456 54,896 63,290 242,826 417,088 543,572 535,274 61,431 69,729

较9月6日变动(增加6,107口)

-13,486 3,195 -4,773 27,922 9,136 9,663 7,558 -3,556 -1,451

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

39.2 9.1 10.5 40.1 68.9 89.8 88.5 10.2 11.5

各类交易商数量(总计为585家)

231 111 144 102 204 405 410(完)

--整理 王丽鑫;审校 艾茂林

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