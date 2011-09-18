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市场报道 | 2011年 9月 18日 星期日 10:43 BJT

〔CFTC报告〕ICE棉花期货9月13日持仓报告(表)

路透9月16日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2011年9月13日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告,每口以50,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(154,302口)

53,990 20,710 10,308 73,756 113,899 138,054 144,917 16,248 9,385

较9月6日变动(增加6,475口)

-193 -1,802 1,543 3,030 8,560 4,380 8,301 2,095 -1,826

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

35.0 13.4 6.7 47.8 73.8 89.5 93.9 10.5 6.1

各类交易商数量(总计为231家)

99 52 59 50 62 179 147(完)

--整理 王丽鑫;审校 艾茂林

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