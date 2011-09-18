〔CFTC报告〕ICE棉花期货9月13日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透9月16日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2011年9月13日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告,每口以50,000磅计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(154,302口)
53,990 20,710 10,308 73,756 113,899 138,054 144,917 16,248 9,385
较9月6日变动(增加6,475口)
-193 -1,802 1,543 3,030 8,560 4,380 8,301 2,095 -1,826
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
35.0 13.4 6.7 47.8 73.8 89.5 93.9 10.5 6.1
各类交易商数量(总计为231家)
99 52 59 50 62 179 147(完)
--整理 王丽鑫;审校 艾茂林
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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