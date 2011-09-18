〔CFTC报告〕NYMEX原油期货9月13日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透9月16日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至9月13日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,462,207口)
335,221 169,826 339,033 714,757 883,773 1389011 1392632 73,196 69,575
较9月6日变动(减少61,700口)
-2,749 -3,002 -48,458 -11,930 -17,715 -63,137 -69,175 1,437 7,475
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
22.9 11.6 23.2 48.9 60.4 95.0 95.2 5.0 4.8
各类交易商数量(总计为341家)
121 96 156 94 99 295 288 (完)
--整理 王丽鑫;审校 艾茂林
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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