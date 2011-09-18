版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 18日 星期日 10:35 BJT

〔CFTC报告〕NYMEX原油期货9月13日持仓报告(表)

路透9月16日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至9月13日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,462,207口)

335,221 169,826 339,033 714,757 883,773 1389011 1392632 73,196 69,575

较9月6日变动(减少61,700口)

-2,749 -3,002 -48,458 -11,930 -17,715 -63,137 -69,175 1,437 7,475

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

22.9 11.6 23.2 48.9 60.4 95.0 95.2 5.0 4.8

各类交易商数量(总计为341家)

121 96 156 94 99 295 288 (完)

--整理 王丽鑫;审校 艾茂林

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐