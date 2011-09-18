〔CFTC报告〕COMEX期金9月13日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透9月16日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2011年9月13日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(512,068口)
235,395 66,548 28,645 183,452 393,920 447,492 489,113 64,576 22,955
较9月6日变动(减少11,226口)
-13,062 2,462 -2,460 9,351 -7,895 -6,171 -7,893 -5,055 -3,333
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
46.0 13.0 5.6 35.8 76.9 87.4 95.5 12.6 4.5
各类交易商数量(总计为351家)
202 73 82 54 55 291 178 (完)
--整理 王丽鑫;审校 艾茂林
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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