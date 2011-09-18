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市场报道 | 2011年 9月 18日 星期日 10:34 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期金9月13日持仓报告(表)

路透9月16日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2011年9月13日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(512,068口)

235,395 66,548 28,645 183,452 393,920 447,492 489,113 64,576 22,955

较9月6日变动(减少11,226口)

-13,062 2,462 -2,460 9,351 -7,895 -6,171 -7,893 -5,055 -3,333

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

46.0 13.0 5.6 35.8 76.9 87.4 95.5 12.6 4.5

各类交易商数量(总计为351家)

202 73 82 54 55 291 178 (完)

--整理 王丽鑫;审校 艾茂林

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