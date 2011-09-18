《美债一周展望》美联储政策会议倒计时,可能卖短债买长债

* 多数交易商预计或有某种形式的"卖短债买长债"

* 美联储或购买最多4,000亿美元较长期公债

* 一些人认为有可能下调超额准备金利率

路透纽约9月16日电---投资者和分析师预期美国联邦储备理事会(美联储,FED)下周可能宣布新一轮激励措施扶助经济.

市场将同时关注联邦公开市场委员会(FOMC)为期两天的政策会议,和仍然严重的欧洲债务危机.欧债危机近期恐无解决之道.

"这届美联储很有创造性,并且很担心留下不良记录,"Russell Investments的驻纽约首席市场分析师Stephen Wood称,该投资公司在全球管理着1,630亿美元资产.

"美国债市在押注衰退机率上升,同时欧洲存在不确定性,"Wood称.

美国指标10年期公债收益率(殖利率)US10YT=RR周五收报2.06%,当周曾触及至少60年以来的最低水平1.879%.

多数交易商预期,美联储将买入较长期公债,延长其持有公债的期限.这项"卖短债买长债"的政策工具可追溯到1961年.

分析师预计,这项激励计划的规模可能介于2,000-4,000亿美元间,历时六个月,美联储在公开市场的购买目标为7-12年期公债.

分析师称,该操作的目的将是进一步降低抵押贷款利率等长期借款成本,以鼓励今夏已放缓的支出和放贷.

一些分析师指出,卖短债买长债操作效率不高,美联储自身首次推出这项计划後的研究可以为证.

道明证券(TD Securities)驻纽约首席利率分析师Eric Green称,这项操作可能使长期债券收益率平均下降0.1-0.2个百分点,不过这种温和降幅不太可能对美国经济增长带来很多激励.

"我们猜测这次操作的效果和以前差不多,并且怀疑其是否能对经济增长起到明显的激励,"Green在一份分析报告中称.

**下调储备金利率**

美联储下周三可能采取的另一项工具是下调超额储备金利率.

美联储现对1.9万亿(兆)美元的银行超额储备支付0.25%的利息.

到本周为止,投资者和交易商认为美联储下调该利率的可能性较低,因这可能使银行获利能力下降,导致货币市场波动.

不过数家华尔街企业预计,美联储可能在卖短债买长债操作的同时,配合使用该工具,把超额储备金推到经济中,为商业活动和投资提供资金.

"这将降低闲置资金的回报,"Lord Abbett Co的市场分析师Milton Ezrati称.

Ezrati称,下调超额储备金利率10个基点可能比卖短债买长债"更有力度",因为这可能使银行把资金放在美联储的获利下降.

高盛的分析师本周稍早称,预计美联储采取该举措的机率大于50%.

其他分析师辩称,银行对此的反应可能是向客户收取费用,弥补从美联储少获得的利息.他们称,美联储还可能扰乱货币市场共同基金,他们一直被接近于零的利息折磨.

短期利率进一步下降可能进一步削减货币基金投资本已微薄的回报,并可能令他们的净值跌破1美元.

"他们不希望在那里掀起任何风波.净值可能跌破1美元,"TJM Futures的副总裁Alex Manzara称.

刚好在三年前,雷曼兄弟倒台导致Reserve Primary Fund基金净值跌破1美元.这一转折性事件几乎令信贷市场冻结,促使各国央行联合行动抗击全球信贷紧张.

降低超额准备金利率的好处"非常小,不过我们认为FOMC也可能认为代价也相当低,"摩根大通的分析师Michael Feroli在一份研究报告中称.(完)