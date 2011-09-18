〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数连续第二日下降,因船运活动放缓

路透伦敦9月16日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五连续第二日下降,因船运活动放缓,而运费期货合约下跌令市场基调更加疲软.

该整体指数下降4.88%或93点至1,814点;本周稍早曾升至近九个月来的最高水准.

经纪商Commodore Research的干散货顾问常务董事Jeffrey Landsberg表示,"海岬型船租船活动本周减少,是运费下跌的原因.中国铁矿石需求本周放缓."

"船只供给紧俏,不过租船活动减少足以使运费下跌.下周运费可能继续下跌."

该指数上个月一度连跌18个交易日,跌至逾三个月最低水准.其走势仍不稳,而且较上年同期水准仍下跌逾35%.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI周五下跌7.93%,平均获利降至每日24,739美元,连续第二日下跌,本周稍早曾触及九个月最高水平.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下跌0.11,平均获利为每日14,014美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)