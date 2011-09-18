〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数连续第二日下降,因船运活动放缓

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦9月16日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五连续第二日下降,因船运活动放缓,而运费期货合约下跌令市场基调更加疲软.
该整体指数下降4.88%或93点至1,814点;本周稍早曾升至近九个月来的最高水准.
经纪商Commodore Research的干散货顾问常务董事Jeffrey Landsberg表示,"海岬型船租船活动本周减少,是运费下跌的原因.中国铁矿石需求本周放缓."
"船只供给紧俏,不过租船活动减少足以使运费下跌.下周运费可能继续下跌."
该指数上个月一度连跌18个交易日,跌至逾三个月最低水准.其走势仍不稳,而且较上年同期水准仍下跌逾35%.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI周五下跌7.93%,平均获利降至每日24,739美元,连续第二日下跌,本周稍早曾触及九个月最高水平.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下跌0.11,平均获利为每日14,014美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)
--编译 王丽鑫;审校 艾茂林
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。