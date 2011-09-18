〔表格〕中国8月70个大中城市新建住宅销售价格指数表

人民币收跌 1月中国贸易数据部分对冲美元走强影响
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透北京9月18日电---以下为中国国家统计局周日公布的2011年8月70个大中城市新建住宅销售价格指数详情:
城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
(环比 同比 定基) (环比 同比 定基)
北京 100 101.9 103.1 唐山 100 101.5 101.8
天津 100.1 103.4 104.5 秦皇岛 99.8 106.9 107.1
石家庄 100 107.6 108.4 包头 100.2 104.1 104.7
太原 100 101.2 101.8 丹东 99.9 107.3 107.8
呼和浩特 100.1 104.2 105.4 锦州 99.8 104.3 105.4
沈阳 100.3 106 107.1 吉林 100.1 105.2 106.4
大连 99.8 104.9 105.5 牡丹江 99.8 106.4 106.9
长春 100.3 103.4 104.7 无锡 99.9 102.4 102.4
哈尔滨 100 102.3 104 扬州 100.1 104 104.5
上海 100 102.8 102.6 徐州 100 103.9 104.3
南京 99.8 101.4 101.4 温州 100 100.7 101
杭州 100 101.8 101 金华 100 103.7 104
宁波 100 101.2 101.7 蚌埠 100 104.1 103.9
合肥 100 103 102.7 安庆 100 102.3 104
福州 100.1 103.8 104 泉州 100 101.6 101
厦门 100 106.5 106 九江 100.1 104.8 104.3
南昌 100 109.1 107.7 赣州 99.7 104.9 105
济南 99.6 103.2 104.2 烟台 99.7 104.2 104.6
青岛 99.9 104.6 104.2 济宁 100 103.3 103.6
郑州 100.3 106 107.1 洛阳 100.3 106.5 106.9
武汉 100.2 103.8 104.7 平顶山 100.2 104.5 104.5
长沙 100.3 108.7 108.6 宜昌 100.4 103.6 105.2
广州 100 107 105 襄阳 100 105.7 106.9
深圳 100 104.9 104.4 岳阳 100.1 107.6 107.8
南宁 100 103.5 102.6 常德 100.1 106.2 105.9
海口 99.8 101.3 102.3 惠州 100 105 104.9
重庆 99.6 104.2 104.1 湛江 100 104.2 105.3
成都 100.1 102.9 103.3 韶关 99.9 106.5 106.1
贵阳 100.1 104.3 104.6 桂林 100 106.3 106.1
昆明 100 106.4 105.7 北海 99.9 102.1 102.7
西安 100 103.6 104.4 三亚 100 101.6 101.6
兰州 99.9 106.9 106.9 泸州 100.2 101.7 102
西宁 100.1 106.3 106.8 南充 100 100.7 100.2
银川 100 102.8 103.2 遵义 100.1 105.6 105.4
乌鲁木齐 100.2 108.8 109.2 大理 100 101.5 101.5
注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100.
欲浏览中国2011年8月70个大中城市新建商品住宅价格指数表格请点选[ID:nCN1972149]
欲浏览更多信息请点选国家统计局网站(here)
--整理 邵晓忆; 审校 曾祥进
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