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中国财经 | 2011年 9月 18日 星期日 11:56 BJT

〔表格〕中国8月70个大中城市新建住宅销售价格指数表

路透北京9月18日电---以下为中国国家统计局周日公布的2011年8月70个大中城市新建住宅销售价格指数详情:

城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数

(环比 同比 定基) (环比 同比 定基)

北京 100 101.9 103.1 唐山 100 101.5 101.8

天津 100.1 103.4 104.5 秦皇岛 99.8 106.9 107.1

石家庄 100 107.6 108.4 包头 100.2 104.1 104.7

太原 100 101.2 101.8 丹东 99.9 107.3 107.8

呼和浩特 100.1 104.2 105.4 锦州 99.8 104.3 105.4

沈阳 100.3 106 107.1 吉林 100.1 105.2 106.4

大连 99.8 104.9 105.5 牡丹江 99.8 106.4 106.9

长春 100.3 103.4 104.7 无锡 99.9 102.4 102.4

哈尔滨 100 102.3 104 扬州 100.1 104 104.5

上海 100 102.8 102.6 徐州 100 103.9 104.3

南京 99.8 101.4 101.4 温州 100 100.7 101

杭州 100 101.8 101 金华 100 103.7 104

宁波 100 101.2 101.7 蚌埠 100 104.1 103.9

合肥 100 103 102.7 安庆 100 102.3 104

福州 100.1 103.8 104 泉州 100 101.6 101

厦门 100 106.5 106 九江 100.1 104.8 104.3

南昌 100 109.1 107.7 赣州 99.7 104.9 105

济南 99.6 103.2 104.2 烟台 99.7 104.2 104.6

青岛 99.9 104.6 104.2 济宁 100 103.3 103.6

郑州 100.3 106 107.1 洛阳 100.3 106.5 106.9

武汉 100.2 103.8 104.7 平顶山 100.2 104.5 104.5

长沙 100.3 108.7 108.6 宜昌 100.4 103.6 105.2

广州 100 107 105 襄阳 100 105.7 106.9

深圳 100 104.9 104.4 岳阳 100.1 107.6 107.8

南宁 100 103.5 102.6 常德 100.1 106.2 105.9

海口 99.8 101.3 102.3 惠州 100 105 104.9

重庆 99.6 104.2 104.1 湛江 100 104.2 105.3

成都 100.1 102.9 103.3 韶关 99.9 106.5 106.1

贵阳 100.1 104.3 104.6 桂林 100 106.3 106.1

昆明 100 106.4 105.7 北海 99.9 102.1 102.7

西安 100 103.6 104.4 三亚 100 101.6 101.6

兰州 99.9 106.9 106.9 泸州 100.2 101.7 102

西宁 100.1 106.3 106.8 南充 100 100.7 100.2

银川 100 102.8 103.2 遵义 100.1 105.6 105.4

乌鲁木齐 100.2 108.8 109.2 大理 100 101.5 101.5

注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100.

欲浏览中国2011年8月70个大中城市新建商品住宅价格指数表格请点选[ID:nCN1972149]

欲浏览更多信息请点选国家统计局网站(here)

--整理 邵晓忆; 审校 曾祥进

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