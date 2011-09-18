〔货币市场〕央行提供流动性举措未能缓解担忧,LIBOR上涨

路透纽约/伦敦9月16日电---市场拆借指标利率周五行情显示,全球主要央行周四宣布提供美元融资的协同计划,未能缓解市场对欧洲债务危机的担忧.

银行间美元拆借利率升至一年多以来最高水平--欧洲危机推动该利率屡创高位.

投资者和交易商声称抱有希望,认为一旦希腊违约,欧洲决策者将采取有力措施,为欧洲银行购建防火墙.

美国财长盖特纳周五对欧盟财长表示,他们应该停止有关分裂欧元区的不负责任的讨论,加强与欧洲银行的合作,应对债务危机.

"对于欧洲金融的担心很严重,信心很低,"Russell Investments驻纽约首席市场分析师称Stephen Wood,该投资公司在全球管理着1,630亿美元资产.

伦敦银行间三个月美元拆放款利率USD3MFSR=触及13个月新高0.35133%.较7月末水平上涨近10个基点.

伦敦银行间三个月欧元拆放款利率EUR3MFSR=攀升至1.48375%,追平两周以来最高水平.(完)

--编译 王丽鑫;审校 艾茂林

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