〔货币市场〕央行提供流动性举措未能缓解担忧,LIBOR上涨

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透纽约/伦敦9月16日电---市场拆借指标利率周五行情显示,全球主要央行周四宣布提供美元融资的协同计划,未能缓解市场对欧洲债务危机的担忧.
银行间美元拆借利率升至一年多以来最高水平--欧洲危机推动该利率屡创高位.
投资者和交易商声称抱有希望,认为一旦希腊违约,欧洲决策者将采取有力措施,为欧洲银行购建防火墙.
美国财长盖特纳周五对欧盟财长表示,他们应该停止有关分裂欧元区的不负责任的讨论,加强与欧洲银行的合作,应对债务危机.
"对于欧洲金融的担心很严重,信心很低,"Russell Investments驻纽约首席市场分析师称Stephen Wood,该投资公司在全球管理着1,630亿美元资产.
伦敦银行间三个月美元拆放款利率USD3MFSR=触及13个月新高0.35133%.较7月末水平上涨近10个基点.
伦敦银行间三个月欧元拆放款利率EUR3MFSR=攀升至1.48375%,追平两周以来最高水平.(完)
--编译 王丽鑫;审校 艾茂林
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路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。