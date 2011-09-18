〔新闻稿〕中国8月70个大中城市房价环比下降及持平城市续增--统计局

(以下为中国国家统计局9月18日发布的新闻稿)

8月份70个大中城市住宅销售价格变动情况

一、新建商品住宅（不含保障性住房）价格变动情况

（一）与上月相比，70个大中城市中，价格下降的城市有16个，持平的城市有30个。与7月份相比，8月份环比价格下降和持平的城市增加了15个。环比价格上涨的城市中，涨幅均未超过0.4%，涨幅比7月份缩小的城市有8个。

（二）8月份，70个大中城市中，同比涨幅回落的城市有40个，比7月份增加了14个。同比涨幅在5.0%以内的城市有45个。

二、二手住宅价格变动情况

（一）与上月相比，70个大中城市中，价格下降的城市有26个，持平的城市有17个。与7月份相比，8月份环比价格下降和持平的城市增加了9个。价格上涨的城市中，环比价格涨幅均未超过0.7%，涨幅在0.5%以内的城市有25个。

（二）与去年同月相比，70个大中城市中，价格下降的城市有5个，比7月份增加了1个。同比涨幅回落的城市有34个，比7月份增加了6个。8月份，同比涨幅在5.0%以内的城市有49个。

说明：

1、从2011年1月份起，国家统计局开始实施《住宅销售价格统计调查方案》（以下简称《新方案》）。由于《新方案》对数据来源渠道、指标设置、计算方法等影响价格指数计算的主要因素都进行了相当大的调整，因此今年前11个月数据与以往历史数据不完全可比。

2、同比价格指数的计算方法。鉴于网签数据从2010年12月份起开始上报，前11个月的网签数据缺失，故不能计算今年1-11月份各月与网签数据同一口径的同比价格指数。为保持同比价格指数计算和发布的连续性和稳定性，满足有关方面的需要，国家统计局采用2010年的有关房价统计数据和2011年按网签数据计算的房价数据，根据同比指数和环比指数之间的数学关系，对8月份同比价格指数的计算进行了技术处理：将2010年9-12月份（4个月）的环比数据连乘，再乘以2011年前8个月的环比数据生成本月同比价格指数。以此类推可计算其他月份的同比价格指数。

3、2011年8月份，65个城市的新建住宅价格指数根据网签数据计算，其他5个城市根据统计系统房地产开发统计报表中各个项目的分类销售面积和金额数据计算。65个网签数据城市分别是：北京、天津、石家庄、太原、呼和浩特、沈阳、大连、长春、哈尔滨、上海、南京、杭州、宁波、合肥、福州、厦门、南昌、济南、青岛、郑州、武汉、长沙、广州、深圳、南宁、海口、重庆、成都、贵阳、昆明、西安、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐、秦皇岛、包头、丹东、吉林、牡丹江、无锡、扬州、徐州、温州、金华、蚌埠、安庆、泉州、九江、烟台、济宁、洛阳、平顶山、宜昌、襄阳、岳阳、常德、惠州、湛江、韶关、桂林、北海、三亚、泸州、南充。

4、新建住宅含保障性住房；新建商品住宅不含保障性住房。

欲了解更多详情,请点选统计局网站(here)