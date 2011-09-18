(重温稿)〔中国房地产〕8月70个大中城市房价环比下降及持平城市增至46个--统计局

路透北京9月18日电---中国国家统计局周日公布,8月70个大中城市新建商品住宅价格环比下降和持平的城市增至46个,较上月增加了15个,涨幅较7月缩小的城市有8个,显示楼市调控效果进一步显现.

据路透测算,中国8月70个大中城市新建住宅销售价格同比上涨4.1%,较上月4.3%的涨幅放缓.

在持续收紧的房地产调控措施下,70个大中城市新建住宅销售价格同比涨幅在今年2-5月曾连续四个月呈增速放缓,但6月及7月增速则略有加快.

统计局并表示,70个大中城市中,新建商品住宅价格同比涨幅回落的城市有40个,比7月份增加了14个.同比涨幅在5.0%以内的城市有45个.

其中,8月北京新建住宅销售价格指数同比上涨1.9%,环比持平上月;上海新建住宅销售价格指数同比上涨2.8%,环比亦持平上月.

在持续严厉调控政策下,目前中国楼市房价增速已显放缓趋势.中国指数研究院稍早报告称,8月百城住宅均价与7月基本持平,其中北京等十大城市住宅均价环比下降0.41%,为去年9月以来首次下降.[ID:nCN1938073]

与此同时,中国前八月房地产投资增速已开始略微放缓,销售继续低位徘徊,显示在调控政策的持续作用下,房地产行业整体增速开始放慢.[ID:nCN1955863]

中国国务院总理温家宝此前表示,今年上半年房地产调控效果初步显现,多数城市房价涨幅回落,但买卖双方仍处于观望和博弈阶段,市场陷入僵持和胶着状态.但房价上涨的短期和长期潜在压力仍然较大,调控效果全面显现还需要一段时间,未来要坚定不移地把房地产市场调控政策落到实处.[ID:nCN1937889]

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以下为2011年以来中国房价变动一览表:

*房价(较上年同期变动,%):

8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

4.1 4.3 4.2 4.1 4.3 5.2 5.7 5.9

* 该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格,统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数.(完)

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