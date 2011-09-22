〔中国房地产〕调查显示多数房企预期北京房价将下跌,但房企承受力增强

中国要将促就业作为宏观政策优先目标 十三五失业率在5%以内--国务院
路透北京2月6日 - 中国国务院最新印发“十三五”（2016-2020年）促进就业规划指出，要将促就业稳就业作为中国宏观经济政策的优先目标，实施支持就业创业的税收优惠政策，并要求全国城镇登记失业率十三五期间控制在5%以内。
路透北京9月22日电---中国人民银行营管部9月份对在京房企经营状况问卷调查结果显示,多数北京房企认为当前市场需求不足,预期调控政策将持续较长时间,北京房价将下跌.但企业对当前市场状况和房价下跌承受力较上季度有所增强.
中国金融时报周四报导,调查结果显示,目前企业投资开发力度较低,拿地积极性下降,企业盈利能力总体下滑.
"多数房地产开发企业预期北京房价下跌,未来一年投资开发策略出现严重分化."报告称,近三成企业销量较一季度下降10%以上,过半数北京房企倾向"以价换量".
中国国家统计局周日公布,8月70个大中城市新建商品住宅价格环比下降和持平的城市增至46个,较上月增加了15个,涨幅较7月缩小的城市有8个,显示楼市调控效果进一步显现[ID:nCN1970559].
--发稿 苏丹; 审校 沈燕/杨淑祯
路透北京2月6日 - 中国国务院最新印发“十三五”（2016-2020年）促进就业规划指出，要将促就业稳就业作为中国宏观经济政策的优先目标，实施支持就业创业的税收优惠政策，并要求全国城镇登记失业率十三五期间控制在5%以内。
路透香港2月6日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车周一称，今年1月总销量按年大增71%，主要受内销带动；受此激励，该股今日收创上市来新高。
路透上海/北京2月6日 - 人民币兑美元即期周一收升逾百点，中间价则小跌。交易员指出，春节后个人购汇需求略多，但美元指数持续偏弱，且客盘结汇有所增加，部分机构节后继续尝试做多人民币，助推汇价反弹。另外离岸CNH持续高于在岸逾500点，助力缓和在岸贬值压力。