《美股一周展望》期待美联储措施和欧洲利好消息助市场一臂之力

记者 Chuck Mikolajczak; 编译 艾茂林

路透纽约9月16日电---继美国股市录得7月初以来最佳单周涨幅之後,投资者希望看到美国联邦储备理事会(美联储,FED)出台进一步行动,以及欧洲领导人再接再厉对抗债务危机的明确迹象,股市才能更进一步.

投资者预期,美联储在周二和周三的会议上料采取行动拉低长期利率,以帮助持续疲弱的美国经济重振雄风.

美联储主席贝南克8月26日在怀俄明州杰克森霍尔讲话时称,9月份美国联邦公开市场委员会(FOMC)将开会两天讨论刺激经济复苏的措施,而非原计划的一天.

但即便预期会有更多经济刺激措施,投资者还是将密切关注欧洲方面的动向.

若欧元区财政整顿行动缺乏进展或是出现倒退,市场都将重又担心这场危机恐严重损害世界金融体系和主要经济体.

Windham金融服务公司首席投资策略师Paul Mendelsohn说,"美联储真的是主导下周市场走势的大事."

"但市场一直在试图走升,尽量在设想或许欧洲局面不会失控."

美国财长盖特纳周五在波兰的欧元区财长会议上,敦促他们更好地发挥援助资金的作用来对抗债务危机,但未就具体措施达成协议.

虽然过去一周标准普尔500指数.SPX一直在上行,但过去六周都限于100点左右的区间交投.

该指数可能在大约1,228点的50日移动均线附近遭遇阻力,分析师还指出1,250点是下一道强大阻碍所在.

"的确是处于整固阶段,经历了8月初的溃退之後,这很正常.迄今为止,这个交易区间在以一种正面而良性的方式发展,"Dudack Research Group首席投资策略师Gail Dudack说.

"市场较长期前景看上去更好,但我们离1,250点的阻力位非常接近,如果能这麽早升破,才会令人惊讶.可能需要更多一点时间,大家不应该感到失望."

本周亮相的经济数据包括楼市指数,和一周初请失业金人数.

楼市"死气沉沉,还会继续沉寂下去,估计就业数据也不会有任何惊喜,"Themis Trading的联席交易经理Joe Saluzzi说.

"贝南克才是重中之重."

**企业财报**

定于下周公布财报的企业包括:住宅建筑商Lennar(LEN.N),耐克(NKE.N), General Mills(GIS.N), 科技公司Adobe Systems(ADBE.O), Red Hat(RHT.N),以及甲骨文ORCL.O.

美国第二大速递运输公司联邦快递(FedEx)(FDX.N)也将发布季度业绩.速递运输公司被视为反映美国经济表现的晴雨表.

尽管企业抵挡住疲弱复苏影响,获利状况还不错,但分析师担心,若金融系统遭到希腊违约冲击,这种良性局面恐怕难以为继.

不过,虽然很多人认为贝南克已传达出有关联储会议计划的讯号,但欧债危机仍是可能压低市场的不确定因素.

"这绝对是个未知数,因为欧洲的问题可能和2008年类似,但更难处理,因为国家债务比抵押贷款债务处理起来要困难得多,"Dudack说道.

她并补充说,让这麽多的国家参与进来解决问题,只会让事情变得更加复杂.(完)

--译文审校 王丽鑫

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