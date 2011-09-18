《欧洲金融焦点》欧盟财经首脑会议无新突破,盖特纳财政刺激提议遇冷

* 欧元区财长们主要在考量构想,对已采取的措施作评估

* 盖特纳的财政刺激措施建议遇冷

* 欧元区财长将考虑杠杆化欧洲金融稳定机构(EFSF)

* 希腊财长:违约说法"荒谬"

记者 Jan Strupczewski/Gareth Jones; 编译 艾茂林/王丽鑫

路透波兰弗罗茨瓦夫9月17日电---欧盟财长周末有关如何对抗欧元区债务危机的会议,未能取得新的突破.会议吸收了部分构想,否决了其他一些提议,并对已取得共识的措施作出评估.

欧元区17国和欧盟27国财长与央行总裁周五和周六在波兰城市弗罗茨瓦夫举行会议,讨论了欧洲经济增长放缓,以及加强欧元区对主权债危机防御的进展等事宜.

美国财长盖特纳周五史无前例出席欧盟财经首脑本次非正式会议,敦促德国为欧元区带来更多财政刺激.

但他的呼吁遭到反对,因欧元区认为市场对其公共财政的可持续性抱有信心,因而对于经济增长来讲,财政整固比支出更重要.

"财政整固仍是欧元区的一项首要任务,"欧元集团主席贾克说.

**希腊:违约说法"荒谬"**

希腊财长周六驳斥该国即将违约的说法,称希腊总理帕潘德里欧取消访美行程,因为迫切需要作出艰难决定.

"有关希腊近期将违约或破产的评论和分析,不仅不负责任,还很荒谬,"财长Venizelos在声明中称.

"希腊每个周末...都遭到国际市场上投机客的这种蓄意攻击,"他补充说.

Venizelos称,总理帕潘德里欧决定返回雅典,不仅是因为经济上发生紧急情况,还因为在下笔援助金发放前恢复同国际债权人的谈判,政府必须要作出艰难的决定.

希腊一直落後于此前设定的财政和结构改革目标,这些目标是国际债权人继续向该国提供支持的交换条件.

**盖特纳提议遇冷**

几位欧元区财长似乎对美国在弗罗茨瓦夫会议上对欧洲指手画脚颇有微辞,因为美国自身也背负大量预算赤字和沉重债务.

奥地利财长Maria Fekter会後告诉记者,"(盖特纳)直言不讳地告诉我们需要投入资金来避免系统陷入困境."

"我觉得很奇怪,美国的经济基本面比欧洲差很多,但他们却在告诉我们该怎麽做."

盖特纳还指出,欧元区财长可通过杠杆,放大规模4,400亿欧元的欧洲金融稳定机构(EFSF)的效用.

这样做可以缓解市场忧虑,因市场担心若西班牙和意大利需要帮助时,欧元区没有足够的资金.