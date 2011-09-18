〔全球汇市〕9月13日当周IMM投机客2010年7月以来首次做多美元--CFTC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透纽约9月16日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最近一周外汇市场投机客自2010年7月以来首次做多美元.
9月13日止当周,美元净多头仓位升至17.7美元,前一周为净空头39.4亿美元.
据路透统计,自2010年7月6日以来,投机客一直做空美元.
最大的改变来自投机客增加欧元和英镑空头.
数据显示,投机客在最近一周增持欧元空头仓位,净口头仓位为54,459口,前一周为36,443口.
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.
日圆(12,500,000日圆为1口)
9月13日当周 9月6日当周
多头仓位 53,778 48,125
空头仓位 18,823 15,338
净仓位 34,955 32,787
欧元(125,000欧元为1口)
9月13日当周 9月6日当周
多头仓位 25,704 33,167
空头仓位 80,163 69,610
净仓位 -54,459 -36,443
英镑(62,500英镑为1口)
9月13日当周 9月6日当周
多头仓位 33,969 30,543
空头仓位 60,162 43,763
净仓位 -26,193 -13,220
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
9月13日当周 9月6日当周
多头仓位 10,409 12,589
空头仓位 4,916 5,040
净仓位 5,493 7,549
加元(100,000加元为1口)
9月13日当周 9月6日当周
多头仓位 17,337 18,441
空头仓位 23,640 16,360
净仓位 -6,303 2,081
澳元(100,000澳元为1口)
9月13日当周 9月6日当周
多头仓位 50,014 62,247
空头仓位 13,080 14,206
净仓位 36,934 48,041
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
9月13日当周 9月6日当周
多头仓位 19,303 19,215
空头仓位 1,639 1,545
净仓位 17,664 17,670(完)
--编译 王丽鑫;审校 艾茂林
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。