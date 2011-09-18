〔全球汇市〕9月13日当周IMM投机客2010年7月以来首次做多美元--CFTC

路透纽约9月16日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最近一周外汇市场投机客自2010年7月以来首次做多美元.

9月13日止当周,美元净多头仓位升至17.7美元,前一周为净空头39.4亿美元.

据路透统计,自2010年7月6日以来,投机客一直做空美元.

最大的改变来自投机客增加欧元和英镑空头.

数据显示,投机客在最近一周增持欧元空头仓位,净口头仓位为54,459口,前一周为36,443口.

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.

日圆(12,500,000日圆为1口)

9月13日当周 9月6日当周

多头仓位 53,778 48,125

空头仓位 18,823 15,338

净仓位 34,955 32,787

欧元(125,000欧元为1口)

9月13日当周 9月6日当周

多头仓位 25,704 33,167

空头仓位 80,163 69,610

净仓位 -54,459 -36,443

英镑(62,500英镑为1口)

9月13日当周 9月6日当周

多头仓位 33,969 30,543

空头仓位 60,162 43,763

净仓位 -26,193 -13,220

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

9月13日当周 9月6日当周

多头仓位 10,409 12,589

空头仓位 4,916 5,040

净仓位 5,493 7,549

加元(100,000加元为1口)

9月13日当周 9月6日当周

多头仓位 17,337 18,441

空头仓位 23,640 16,360

净仓位 -6,303 2,081

澳元(100,000澳元为1口)

9月13日当周 9月6日当周

多头仓位 50,014 62,247

空头仓位 13,080 14,206

净仓位 36,934 48,041

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

9月13日当周 9月6日当周

多头仓位 19,303 19,215

空头仓位 1,639 1,545

净仓位 17,664 17,670(完)

--编译 王丽鑫;审校 艾茂林

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