《汇市一周展望》欧元或创7月迄今最佳单周表现,市场关注下周FED会议

(配合汇市收盘与汇市展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 市场注意力聚焦美联储会议

* 外界广泛预计联储将实施"卖短债买长债"操作

* 希腊问题挥之不去,欧元涨势恐消退

路透纽约9月16日电---欧元兑美元周五势将录得八周最佳单周表现,但涨势看似行将失去动能,因投资者认为各国决策者最新推出的举措不足以解决欧洲债务危机.

欧洲央行(ECB)周四宣布将与其他国家央行联手向商业银行提供三个月美元贷款,以此缓和货币市场压力,之後欧元上涨,但周五时涨势即减弱,因投资者再度关注希腊或最终走向债务违约的风险.

下周初,市场注意力将转向美国方面.美联储将在下周二和周三举行9月政策会议.多数投资者预计美国联邦公开市场委员会(FOMC)将在公债市场采取某种形式的干预措施,以刺激低迷的经济.

鉴于欧洲债务问题挥之不去,且美国不太可能宣布第三轮量化宽松政策,分析师预计欧元仍将承压,而美元若走低,则将被视为是买入契机.

"我仍看空美元.唯一的风险是美联储会议出现意外,"纽约MF Global汇市分析师Jessica Hoversen表示.

下周美联储声明最有可能的结果是采用"卖短债买长债"措施,以在不扩大资产负债表的前提下降低长期利率.

分析师表示,该举措已被市场消化,因此可能对美元的影响不大.相比而言,美联储量化宽松政策可能增加美元流动性,并鼓励风险意愿,会拖累美元.

纽约尾盘,欧元兑美元EUR=EBS跌0.6%,报1.37860美元,脱离周四触及的一周高位1.39370美元,但持于周一触及的1.35美元下方的七个月低点上方.欧元本周上扬约1.6%,为7月24日该周以来表现最好的一周.

商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,汇市投机商在最近一周增加了作空欧元的押注.他们也自去年7月来首次转为作多美元,净多头仓位为17.7亿美元,之前一周为净空头仓位39.4亿美元.

**在升势中伺机出售**

周六将结束的欧盟财长会议结果若令人失望也可能令欧元承压.

美国财长盖特纳周五敦促欧盟财长将救助资金杠杆化,以更好的应对债务危机,并开始统一口径,但他的建议遭遇阻力.

不到75%的民间债权人暗示将参与回购希腊公债计划,远低于希腊设定的90%目标,这会影响欧元区对希腊的第二套救助方案.

路透调查显示希腊将可能在一年内出现主权债违约,在此之前该国已耗尽了欧元区夥伴国的耐心,但该国脱离欧元区的可能性仅为五分之一.

"在这种环境中,我们继续建议采取守势,在欧元和其他风险货币升势中伺机退出."伦敦巴克莱资本汇市策略师Sara Yates表示.

"不过,随着市场作空欧元/美元,一旦政治方面取得进展,欧元/美元可能被轧空走高.因此,我们倾向买入欧元/美元卖权价差,以表达我们对欧元的看空观点."

美元兑日圆JPY=EBS升0.1%,报76.83日圆,日本当局干预的风险令美元/日圆陷于窄幅区间,并高于约在75.94日圆的纪录低点.本周美元/日圆跌0.8%,为一个月最大周度跌幅.(完)

--编译 洪曦/李军;审校 母红

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