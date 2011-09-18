《欧洲金融焦点》希腊承诺做出强硬决定以避免违约,但未宣布新撙节举措

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 希腊总理取消对美国的访问,并主持内阁会议
* 财长:需做出强硬的决定以避免违约
* 欧盟/IMF检查员周一将讨论相关进展
* 德国总理梅克尔所在政党在柏林遭遇地区选举失利
路透雅典9月18日电---希腊周日承诺将做出避免违约所需的强硬决定,但并未宣布确保下个月获得国际援助资金的新撙节举措.
希腊总理帕潘德里欧取消对美国的访问,周日主持一项内阁会议.而欧盟和国际货币基金组织(IMF)检查员与希腊财长Evangelos Venizelos将于周一召开电话会议,以听取该国将如何填补今年的预算赤字.
Venizelos在会後向记者表示,希腊必须完全达成2011年和2012年预算目标,停止增加债务,并自明年起实现预算盈馀,但其并未概述如何实现这些目标.
"如果我们希望避免违约,使局势稳定下来,并继续留在欧元区......那麽我们必须做出重大的战略决定,"他称.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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