《美国经济焦点》9月初消费者信心上升,但消费者预期处于31年低点

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 9月消费者信心初值升至57.8,高于8月的55.7
* 消费者预期指数自47.4降至47.0,创1980年以来最低
* 最近一周经济成长指标停滞--ECRI
路透纽约9月16日电---美国9月初消费者信心上升,但美国人对于未来仍然非常悲观,对经济的预期降至1980年以来的最低水准.
汤森路透/密西根大学美国9月消费者信心指数初值小升至57.8,继上月接近三年低点後回升,并强于分析师的预期.8月终值为55.7.
但这次调查中的消费者预期指数下降,四分之三的消费者预期未来一年经济形势糟糕.
只有半数受访者的看法与年初时一样.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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