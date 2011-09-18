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市场报道 | 2011年 9月 19日 星期一 06:30 BJT

《美国经济焦点》9月初消费者信心上升,但消费者预期处于31年低点

* 9月消费者信心初值升至57.8,高于8月的55.7

* 消费者预期指数自47.4降至47.0,创1980年以来最低

* 最近一周经济成长指标停滞--ECRI

路透纽约9月16日电---美国9月初消费者信心上升,但美国人对于未来仍然非常悲观,对经济的预期降至1980年以来的最低水准.

汤森路透/密西根大学美国9月消费者信心指数初值小升至57.8,继上月接近三年低点後回升,并强于分析师的预期.8月终值为55.7.

但这次调查中的消费者预期指数下降,四分之三的消费者预期未来一年经济形势糟糕.

只有半数受访者的看法与年初时一样.

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