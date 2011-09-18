〔亚洲汇市〕欧元在亚洲盘初下滑,美元上扬

2207GMT---欧元兑美元周一在亚洲盘初下跌逾0.01美元,因市场对周末欧洲方面的消息做出消极反映,其中包括于波兰举行的欧盟会议成果不彰,希腊总理取消对美国的访问以主持一次紧急会议,且德国总理梅克尔所在的党在一个地区性选举中失利.

欧元兑美元EUR=由周五纽约尾盘的1.3790跌至约1.3685,将测试1.3665的支撑.若跌破该支撑位,将指向1.3590.

美元作为避险货币上涨,瑞郎回落,美元指数.DXY涨0.7%至77.117,美元兑瑞郎CHF=跳涨至0.8827,英镑兑美元GBP=跌至1.5720.避险情绪拖累澳元兑美元AUD=D4下滑至1.0295,跌逾0.005美元.

市场交投淡静,因日本逢假日休市.美联储周二将开始为期两天的会议.市场传言称其将采取进一步的量化宽松举措.G20财长周四和周五也将召开会议,他们将面临达成协同举措的压力.(完)

--编译 李爽;审校 张涛

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